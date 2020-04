So kennen ihre Fans Lisa Marie Presley (52) normalerweise nicht. Die Tochter von Musiklegende Elvis Presley (✝42) tritt eigentlich nur in eleganten Roben oder auf der Bühne auch gerne mal im coolen Leder-Look vor die Kameras – so oder so, die Sängerin präsentiert sich sonst immer top gestylt. Jetzt wurde sie allerdings in einem krassen Schlabber-Look abgelichtet: Auf diesen Paparazzibildern ist Lisa Marie kaum zu erkennen.

Die 52-Jährige wurde jetzt beim Einkaufen in Los Angeles mit ihren beiden jüngsten Töchtern Finley und Harper von einigen Fotografen erwischt. Bei diesen Bildern muss man allerdings zwei Mal hinschauen, um Lisa Marie tatsächlich zu erkennen. Sie zeigt sich komplett ungeschminkt und unfrisiert in einem Oversize-Pulli und einer Jogginghose – von der sonst so heißen Songschreiberin ist hier keine Spur mehr.

Zuletzt hat Lisa Marie immer wieder Schlagzeilen durch ihren fiesen Sorgerechtsstreit mit Ex-Mann Michael Lockwood gemacht. Seit fast zwei Jahren streiten die beiden sich mittlerweile schon um ihre Zwillinge. Hättet ihr Lisa Marie auf den Paparazzibildern erkannt? Stimmt ab!

Getty Images Lisa Marie Presley bei der Premiere von "Mad Max: Fury Road"

Marksman / MEGA Lisa Marie Presley in Los Angeles

Getty Images Lisa Marie Presley und Michael Lockwood bei den CMT Music Awards, 2013

