Aurelio Savina (42) lässt erneut die Hüllen fallen. Vor einiger Zeit veröffentlichte der ehemalige Rosensammler ein Nacktbild, auf dem er sein bestes Stück mit der Hand verdeckte. Daraufhin merkte Janine Christin Wallat (25) im Promiflash-Interview an, dass sie bei ihm etwas Größeres als nur eine Handvoll erwartet hätte. Der Muskelmann hat diesen frechen Kommentar der einstigen Der Bachelor-Beauty anscheinend nicht richtig verkraftet – nun veröffentlichte er ein neues Nackt-Foto.

Auf seinem Instagram-Account postete der Vollblut-Italiener jetzt noch mal ein komplett nacktes Selbstbildnis, auf dem er sein Glied per Hand verdeckt. Einen kleinen Unterschied zu dem Vorgänger-Bild gibt es aber: "Ich hab jetzt mal zwei Hände genommen zum Abdecken, denn sonst heißt es wieder: 'Da passt ja alles in eine Hand rein'", erklärt Aurelio in dem Bildbeitrag. Er könne solch eine Bemerkung nicht nochmal mit seinem Selbstwertgefühl vereinbaren.

Janine selbst ließ es sich nicht nehmen, auf den neuen textilfreien Schnappschuss zu reagieren. "Das muss ich mir wohl noch ewig anhören", schrieb sie in den Kommentaren und spielte damit nochmal auf ihren vergangenen Diss an. Immerhin waren die beiden in der Zwischenzeit zusammen bei Bachelor in Paradise – ob die Frisörin dabei einen Blick auf Aurelios Bestückung werfen konnte, ist aber bis dato nicht bekannt.

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, TV-Darstellerin

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, TV-Darsteller



