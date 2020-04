Wählte Queen Elizabeth II. (93) ihr Outfit mit Bedacht? Am vergangenen Sonntag sprach das Oberhaupt der britischen Königsfamilie in einer Rede zum Volk. In einer Sonder-Ansprache – eine solche ist in ihren 68 Jahren auf dem Thron erst drei Mal vorgekommen – ging es um die aktuelle Situation. Sie appellierte an die Menschen, in dieser schwierigen Zeit zusammenzuhalten. Dabei trug sie ein Accessoire mit einer besonderen Geschichte.

Ihr grünes Kleid zierte eine silberne Brosche, die mit Diamanten und dem Schmuckstein Türkis besetzt war. Das Kleinod hatte ihrer Großmutter Queen Mary gehört und war nach ihrem Tod 1953 in den Besitz der heute 93-Jährigen übergegangen. Die Frau von Prinz Philip (98) trägt zwar so gut wie immer eine Brosche, jedoch wählt sie nur selten diese besondere aus. Zuletzt war sie an ihrem 90. Geburtstag damit gesehen worden.

Ein Twitter-User glaubt auch, zu wissen, was die Queen mit dem Tragen des Schmuckstücks sagen wollte: "Ich denke, sie will Beständigkeit zeigen und die Gewissheit, dass die Welt durch viele andere schwere Zeiten gegangen ist und diese überwunden hat."

