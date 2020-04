Endlich gibt es einen Starttermin! Seit November 2019 ist bekannt, wer in diesem Jahr auf der Sing meinen Song-Couch Platz nehmen wird. Neben Host Paddy Kelly (42) sind 2020 Lea (27), Max Giesinger (31), Nico Santos (27), MoTrip, Ilse DeLange (42) und Jan Plewka am Start. Mit weiteren Details zur siebten Staffel hielt sich der Sender derweil zurück – bis jetzt: In einem Monat geht "Sing meinen Song" endlich wieder los!

Das teilt Vox jetzt in einer Pressemitteilung mit. Demnach startet die neue Staffel am 5. Mai um 20.15 Uhr und wird wöchentlich die Songs von einem der sieben Stars zelebrieren. Das große Tauschkonzert wird mit Max beginnen. In der darauffolgenden Woche werden die Sänger die Songs von Nico zum Besten geben. In Folge drei ist dann die The Common Linnets-Sängerin Ilse dran – gefolgt von MoTrip und Jan. In den letzten zwei Wochen wird der Abend ganz im Zeichen von Lea und Gastgeber Paddy stehen.

Die Show-Supporter sind schon ziemlich gespannt auf die neue Season. Vor allem zwei Stars können die Fans kaum erwarten: Max und Nico! In einer Promiflash-Umfrage freuen sich 1.305 von 3.496 User (37,3 Prozent) besonders auf den 31-jährigen Max. Dicht hinter ihm landete "Rooftop"-Interpret Nico mit 1.086 Stimmen (31,1 Prozent).

TVNOW / Markus Hertrich Lea, "Sing meinen Song"-Star 2020

TVNOW / Markus Hertrich Nico Santos, Teilnehmer bei "Sing meinen Song" 2020

TVNOW / Markus Hertrich Max Giesinger, "Sing meinen Song"-Star 2020



