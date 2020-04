Wird die Situation bei Temptation Island für Siria zu viel? Während sie in der Mädels-Villa mit den Single-Männern nur freundschaftlichen Kontakt pflegt, ist ihr Freund Davide fleißig am Fremdflirten. Die Single-Lady Coco behauptete sogar, er habe ihre Hand in seinen Schritt führen wollen. Danach war sich Siria sicher: Für sie und Davide gibt es keine Zukunft mehr. Sie will das Projekt abbrechen!

"Ich kann mit ihm nicht mehr zusammenbleiben. Das geht doch gar nicht. Ich habe ganz klar gesehen, dass er mir fremdgegangen ist", erklärte die Pforzheimerin. Der Single-Mann Eugen bestärkte sie in ihrem Entschluss: "Der Treuetest ist nicht bestanden." Davide befürchtete schon, dass seine Freundin die Situation mit Coco nicht so gut aufgenommen haben könnte. Siria hatte bereits ihre Koffer gepackt. "Er hat alles, was wir einmal geplant haben einfach so genommen und in den Müll geschmissen", resümierte die 20-Jährige. Sie glaube, ihr Freund sei sich viel zu sicher gewesen, dass sie aus Liebe bei ihm bleibe, egal was er tue.

Auch die anderen vergebenen Männer ließen es mit den Single-Ladys ordentlich krachen. Calvin, der eigentlich an Pia vergeben ist, bandelte mit Jacky an. Sie zog sich sogar vor seinen Augen ihren Slip aus, woraufhin er seinen Blick von ihrem Schritt nicht abwenden konnte. Darüber hinaus verbrachten sie die Nacht in einem gemeinsamen Bett.

Alle Infos zu "Temptation Island - Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Siria Campanozzi und Davide Tolone, "Temptation Island"-Kandidaten 2020

Anzeige

Instagram / siriacampanozzi Siria, "Temptation Island"-Kandidatin 2020

Anzeige

TV NOW Jacqueline Siemsen und Calvin Kleinen bei "Temptation Island" 2020, Folge 5



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de