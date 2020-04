Der Fernsehsender RTL wagt demnächst größere Programmänderungen. Das betrifft auch die beliebte Kuppelshow Take Me Out, bei der Moderator Ralf Schmitz (45) 30 Singles per Buzzer entscheiden lässt, ob sie ihren Gegenüber daten möchten oder nicht. Bisher lief das Format am späten Samstagabend und holte zu dieser Zeit auch Top-Quoten. Nicht selten kletterte der Marktanteil sogar über die 20-Prozent-Marke. Dennoch soll die Show nach zehn Staffeln nun ihren Sendeplatz abgeben.

Wie Quotenmeter berichtet, soll das neue Dating-Format "Are You The One?" statt wie ursprünglich geplant am späten Dienstagabend ab dem 6. Mai immer mittwochs zur Primetime ausgestrahlt werden. Dadurch entstehe eine Lücke im Programm, die "Take Me Out" nun füllen soll. Ab dem 5. Mai werde die Flirt-Show daher um 22:10 Uhr nach der Serie Nachtschwestern in Doppelfolgen gezeigt.

"Take Me Out" war bisher aber nicht nur bei den Zuschauern erfolgreich. Die ehemaligen Kandidaten Frank und Silvana fanden erst durch die Show zueinander, obwohl sie sich bereits vorher kannten – denn er war ihr Chef! In diesem Jahr wollen sie sogar heiraten. Auch für die Teilnehmer Steven und Svenja hat sich das Dating-Experiment gelohnt. Sie sind inzwischen seit knapp zwei Jahren ein Paar.

TV NOW / Stefan Gregorowius Ralf Schmitz an der Limousine für "Take Me Out - Das Beste aus 10 Staffeln"

TVNOW / Frank Dicks "Take Me Out"-Moderator Ralf Schmitz

Instagram / mrs.tollpatschig Die "Take Me Out"-Kandidaten Steven und Svenja im März 2020



