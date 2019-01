Die große Liebe in der Kuppelshow Take Me Out finden? Das ist tatsächlich möglich! In dem TV-Format stellt sich ein Mann 30 Single-Damen – und vor denen muss sich er sich in insgesamt drei Runden beweisen. Seit vergangenem Samstag läuft bereits die sechste Staffel mit dem Moderator Ralf Schmitz (44) und zum Auftakt kehrten zwei Turteltauben ins Studio zurück. Dieses Mal allerdings nicht als Kandidaten, sondern als glückliche Zuschauer des Flirt-Spektakels: Bei Svenja und Steven hat es nämlich mächtig gefunkt!

Die beiden nahmen in der bereits im vergangenen Jahr aufgezeichneten Show auf RTL also eine echte Vorbildfunktion ein, denn auch die meisten Kandidaten wünschen sich, dass sie ihren Seelenverwandten im Fernsehen zu finden. Auf ihr Glück von Ralf angesprochen verkündete das Pärchen stolz: "Seit sieben Monaten sind wir zusammen, fast acht!" Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung kennen sich die beiden durch die Show schon seit über einem Jahr und auch ein gemeinsames Liebesnest haben sich die Hotelfachfrau und der Rettungsassistent schon gesucht.

Zum Jahrestag postete Svenja auch einen kurzen Clip auf Instagram, der ihr Kennenlernen im TV zeigt. Zusätzlich kommentierte sie das Video mit einem rührenden Liebesbeweis: "Dort, wo alles seinen Lauf nahm! Ein aufregendes Jahr und ich freue mich auf viele weitere zusammen mit dir! Ich liebe dich!"

MG RTL D / Frank Dicks Ralf Schmitz als Moderator bei "Take Me Out"

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja und Steven, Ex-"Take Me Out"-Kandidaten

Instagram / mrs.tollpatschig Steven und Svenja, Ex-"Take Me Out"-Kandidaten

