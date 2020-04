Die aktuelle Staffel von Germany's next Topmodel läuft gerade in vollem Gange. Heidi Klum (46) sucht wieder in Challenges und spannenden Aufgaben, die sie den Girls auferlegt, Deutschlands nächstes Topmodel. Die ehemalige Kandidatin Theresia Fischer (28) sieht jedoch nur in wenigen Mädels Potenzial: Gegenüber Promiflash hat sie verraten, welche Teilnehmerin ihrer Meinung nach das Zeug habe, wirklich Karriere auf dem Laufsteg zu machen.

Theresia falle ihr nur ein Mädchen ein, das in der diesjährigen Staffel echte Model-Qualitäten habe. "Das ist für mich die Pinar gewesen. Die Pinar ist nicht nur ein bildhübsches Mädchen, ich finde, sie bringt auch die optimalen, klassischen Voraussetzungen mit", sagt die 28-Jährige im Interview mit Promiflash. Daher finde sie es schade, dass die Brünette so früh ausgeschieden ist. Theresia hat jedoch eine weitere Favoritin: "Lijana hat definitiv auch das Zeug zum Model." Bei ihrer Bewertung erlaube sie sich kein Urteil über deren Charakter, der in den vergangenen Wochen häufig kritisiert worden ist.

Außerdem glaubt die Influencerin an Anastasia (20) und Mareike – jedoch nur im Bezug auf eine TV-Karriere: "Die Anastasia, sie ist zwar ein sehr introvertierter, aber auch spezieller und freundlicher Typ und ein cooles Mädchen. Und ich denke auch, dass Mareike, die ja sowieso schon vorher auf Social Media bekannt war, es auch weiterhin nach vorne schaffen wird." Teilt ihr Theresias Ansichten? Stimmt ab!

Instagram / pinar.gntm2020.official Pinar Aygün, April 2020

Instagram / lijana_ka GNTM-Kandidatin Lijana

Instagram / anastasia.gntm2020.official Anastasia und Mareike Lerch, März 2020



