Warum verlor "Die Quarantäne-WG" so schnell an Beliebtheit? Nur drei Tage lang konnten die Fernsehzuschauer Günther Jauch (63), Oliver Pocher (42) und Thomas Gottschalk (69) zur Primetime für jeweils eine Stunde beim Videochatten zusehen. Nachdem zu Beginn sogar über drei Millionen Zuschauer eingeschaltet hatten, beklagte das Format binnen weniger Tage Quoten-Verluste von über 50 Prozent. Daraufhin wurde die Sendung direkt abgesetzt. Jetzt begründete Günther Jauch, warum das TV-Projekt scheiterte.

In dem Podcast OMR erklärte der Wer wird Millionär-Moderator: "Die Sendung brauchte zu dem Zeitpunkt niemand." Das Format zu Beginn der aktuellen Gesundheitskrise aus dem Boden zu stampfen, sei ein Fehler gewesen. "Die einen wollten ausschließlich harte Facts zu dem Thema haben (...) Und die anderen wollten weg von dieser Krise und zu 100 Prozent unterhalten werden." Doch die Mischung daraus habe die Zuschauer nicht befriedigen können: "Diese Mittel-Lage hat tatsächlich keinen Menschen interessiert." Daraufhin wendeten sich sogar die Moderatoren selbst mit der Bitte, das Format lieber früher als später einzustellen, an den Sender.

Die größte Herausforderung bei der Quarantäne-WG sei die Verzögerung bei der Übertragung der Gespräche gewesen. "Das hatte was wahnsinnig Zähes, Träges und entsprach so überhaupt nicht einem lebendigen Hin-und-Her-Gedankenaustausch am Küchentisch einer WG", resümierte der 63-Jährige.

TVNOW Thomas Gottschalk, Oliver Pocher und Günther Jauch bei "Die Quarantäne-WG"

Getty Images Thomas Gottschalk und Günther Jauch im Dezember 2015 in Köln

Getty Images Günther Jauch im Dezember 2017 in Hürth



