Prominente Unterstützung für Tobias Wegener (26)! Seit wenigen Wochen flimmert Promis unter Palmen über die deutschen Fernsehbildschirme und die verbliebenen VIP-Kandidaten kämpfen in den verschiedensten Challenges um den Sieg. In den ersten Folgen zofften sich die Bewohner der Paradies-Villa bereits ordentlich und auch der Ex-Promi Big Brother-Teilnehmer wurde ziemlich kritisiert. Von einer Seite bekommt Tobi jetzt allerdings Support. Im Gespräch mit Promiflash verrät Love Island-Kollegin Jessica Fiorini: Sie drückt ihm die Daumen.

"Mach weiter so, Tobilein!", feuert die Blondine ihren ehemaligen Liebes-Insel-Mitbewohner im Promiflash-Interview an und freut sich, dass er sich in der Show von seiner besten Seite präsentiert: "Man hat mal wieder gesehen, wie er ist: Aufrichtig und dass er sich für Leute einsetzt!" Die Der Bachelor-Bekanntheit findet es mutig, dass sich der 26-Jährige der Herausforderung eines völlig neuen Formates stellt und lobt dabei insbesondere eine Tobi-Aktion.

"Hut ab, als er Janine (33) vor dem Rauswurf gerettet hat!", erklärt sie. In einer der vergangenen Folgen hatte der frühere Islander die Wahl, Ex-Freundin Janine Pink oder Rosen-Girl Evanthia Benetatou (28) vor dem Exit zu bewahren. "Eva, du bist auch eine korrekte Frau, zu dir fehlt mir aber der Draht und ich will, dass Janine bleibt", stellte er klar und holte die Brünette damit in die nächste Runde.

Instagram / itsjessicafiorini Ex-Bachelor-Kandidatin Jessica Fiorini

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im März 2020

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink im Januar 2020



