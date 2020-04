Taschenrechner anstelle von Tanzschuhen? Dem deutschen Fernsehpublikum ist Joachim Llambi (55) vor allem als kritischer Juror bei Let's Dance bekannt. Den Platz in der Jury hat er sich durch seine jahrelange Erfahrung als Profitänzer verdient. Allerdings war das nicht der einzige Karrierepfad, den der gebürtige Duisburger verfolgt hat. Herr Llambi war nämlich auch viele Jahre als Börsenmakler aktiv und sehr erfolgreich.

Nach seinem Abitur begann der 20-jährige Joachim 1984 seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Duisburg. Parallel zu seiner Karriere in der Wirtschaft stieg das Multitalent auch in der Tanzwelt auf und schaffte es von der Amateurliga zu den Profis. Auch in seinem Finanzjob erreichte er nur ein paar Jahre später die nächste Stufe und avancierte zum Aktienmakler. Die Krönung folgte 1997, als die TV-Bekanntheit den Sprung zum Finanzzentrum Deutschlands gelang, der Frankfurter Börse. Laut RTL bereue er bis heute keine Minute, die er diesem spannenden Job gewidmet hatte.

Seinen allerersten Auftritt im Fernsehen hatte er bei der Daily Alles was zählt. Danach folgten weitere Engagements bei Shows wie "Die 25" oder "H – wie Hartwich". Seine endgültige TV-Heimat fand er dann 2007 beim Erfolgsformat "'Let's Dance".

WALLRATH,MICHAEL/ActionPress Joachim Hunold und Joachim Llambi in der Börse in Frankfurt, 2006

Getty Images Joachim Llambi 2019

GREGOROWIUS,STEFAN/ActionPress Joachim Llambi bei "Let's Dance", 2006



