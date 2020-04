Die einen haben ihn gefeiert, doch die meisten haben ihn gehasst – die Rede ist von Justin Biebers (26) Schnäuzer! Selten musste der Sänger für sein Äußeres so viel Kritik einstecken wie in den vergangenen Wochen. Bei vielen Fans kam sein Oberlippenbart überhaupt nicht gut an. Sie forderten den Musiker sogar auf, den Härchen den Kampf anzusagen. Seit Kurzem ist der Flaum ab – und das ist ganz allein auf Haileys Mist gewachsen...

In einem Instagram-Livestream verrät Justin, dass seine Frau ebenfalls kein großer Fan von seinem Schnäuzer war. "Hailey wollte mich verdammt noch mal killen. Ich hätte nicht weiter im Bett schlafen dürfen. Also musste ich ihn rasieren", gibt der "Yummy"-Interpret jetzt im Netz preis. Schon seit Wochen hängt ihm seine Community mit dieser Bitte in den Ohren – Hailey (23) hat es nun also endlich geschafft, ihren Mann davon zu überzeugen!

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass die 23-Jährige in dieser Angelegenheit ein Machtwort spricht. Bereits kurz vor der Hochzeit stellte das Model klar, dass es Justin bloß nicht wagen solle, mit seinem Bärtchen vor dem Altar zu erscheinen.

BG020/Bauergriffin.com / MEGA Justin Bieber

MEGA Justin und Hailey Bieber im Februar 2020

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber



