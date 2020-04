Für die kommenden Feiertage ist Kreativität gefragt! Aufgrund der aktuellen Lage sind die Deutschen angewiesen worden, das Haus nur in dringenden Fällen zu verlassen und soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Das betrifft auch die bekannten Gesichter der Vorabend-Soap Köln 50667. Im Promiflash-Interview verraten die Darsteller von Charlie, Leonie und Jan jetzt, wie sie aus dem anstehenden Osterwochenende trotzdem das Beste rausholen!

Schon gewusst? Jil Hentschel alias Charlie ist ziemlich kreativ! Ihr Vorschlag für die kommenden Tage: "Ich finde, Ostern ist genau die richtige Zeit, um ein wenig Farbe in die Wohnung zu bringen. Ich bastle grundsätzlich sehr gerne, und gerade jetzt, wo wir alle zu Hause bleiben, ist das Selbermachen von Osterdeko genau die richtige Ablenkung von der herrschenden Langeweile!"

Christoph Oberheide hingegen wird wohl weniger Aufwand betreiben und einfach die Ruhe genießen. "An den Ostertagen werde ich schön ausschlafen, mich mit einer Schale Cornflakes vor den Fernseher setzen und Filme aus meiner Kindheit schauen", plant der Jan-Darsteller. "So fühlt man sich vielleicht etwas in diese Zeit zurückversetzt." Da er in diesem Jahr nicht wie sonst bei seiner Familie in der Nähe von Hannover sein kann, wird es für ihn das "erste Ostern alleine" – "zum Glück kann man ja telefonieren."

Und Sophie Imelmann (23)? Die Leonie-Darstellerin wird einfach an frühere Feiertage zurückdenken – und sich so in gute Laune versetzen. "Meine schönste Oster-Erinnerung ist, dass wir einmal die Feiertage auf Sylt verbrachten und dabei superschönes Wetter hatten. Es war so warm, wir konnten sogar schon am Strand liegen und hatten unsere Labrador- Hündin mit dabei", schwärmt der Lockenkopf.



"Köln 50667" – montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI

