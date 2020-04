Queen Elizabeth II. (93) versucht, der Bevölkerung Hoffnung zu geben. Eigentlich verbringt die britische Königsfamilie den Ostersonntag gemeinsam und nimmt am Gottesdienst in der St. George's Kapelle teil. Doch wie vielerorts fällt das aufgrund der aktuellen Gesundheitslage ins Wasser. Aus gegebenem Anlass wandte sich die Queen daher auch nun erstmals mit einer Osterbotschaft an die Öffentlichkeit: Die Menschen sollten positiv in die Zukunft blicken.

Die Videonachricht der Königin veröffentlichte die Monarchenfamilie auf Instagram: "Ostern ist nicht abgesagt, tatsächlich brauchen wir Ostern so sehr wie eh und je." Die Geschichte über die Auferstehung Christi vom Tod könne nun Hoffnung geben. "So düster der Tod sein kann, vor allem für Trauernde, Licht und Leben sind größer", fuhr die 93-Jährige fort. Sie wünsche allen, egal welchen Glaubens und welcher Konfession, ein gesegnetes Osterfest.

Erst vor wenigen Tagen hielt Elizabeth eine Ansprache im Fernsehen. Darin rief sie die Bevölkerung auf, zusammenzuhalten: "Es werden wieder bessere Tage kommen, wir werden mit unseren Freunden vereint sein, wir werden mit unseren Familien vereint sein." Dass sie nun innerhalb kürzester Zeit erneut die Öffentlichkeit suchte, zeigt vermutlich, wie ernst sie die aktuelle Lage empfindet.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Dezember 2017 in King's Lynn, England

Getty Images Queen Elizabeth II. im Februar 2020 in London

Getty Images Queen Elizabeth II. im Februar 2020 in London



