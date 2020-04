Um welche Promi-Dame könnte es sich auf diesem alten Schnappschuss handeln? Ein Tipp: Gleich nach ihrem Abitur hatte die Blondine ein Studium an der Hamburger Stage School aufgenommen. Ihrer Leidenschaft, der Schauspielerei, ging sie dann ab 2001 ganze zehn Jahre bei GZSZ nach. Später sah man die Beauty in verschiedenen TV-Formaten wie etwa Promi Shopping Queen und 2019 als Schmetterling bei The Masked Singer! Welche Celebrity könnte auf diesem Bild zu sehen sein?

Die niedliche Aufnahme zeigt niemand anderen als Susan Sideropoulos in Kindertagen! Auch, wenn die ehemalige Verena-Koch-Darstellerin inzwischen 39 Jahre alt ist, erkennt man sie auf der Aufnahme doch ziemlich gut an ihren Augen und ihrem Lächeln! Offenbar wurde an Ostern von der kleinen Susan regelmäßig ein Bild beim Fotografen geschossen: Sie postete nämlich gleich zwei Throwback-Fotos, auf denen sie mit Osterhasen posiert, und schrieb dazu: "Schon als kleines Mädchen liebte ich Shootings!"

Die Fans des Serienstars hatten offenbar gar keine Schwierigkeiten, Susan zu erkennen: "Man sieht richtig, dass du es bist. Mega niedlich! Schöne Ostertage", schrieb einer ihrer Follower. Ein anderer erkannte: "Und schon immer hattest du die mega Ausstrahlung!"

Getty Images Susan Sideropoulos im November 2016 in Köln

Getty Images Susan Sideropoulos im November 2019 in Baden-Baden

Getty Images Susan Sideropoulos beim Bambi im November 2019



