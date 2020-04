Ist Jessica Fiorinis Plan aufgegangen? Die gebürtige Schweizerin ist 2018 durch ihre Teilnahme an dem Dating-Format Love Island bekanntgeworden. Dadurch hat sie auch viele Instagram-Follower sammeln können und ist seitdem als Influencerin tätig. In diesem Jahr nahm sie dann auch noch an Der Bachelor teil, aber nicht nur, um dort den Mann ihres Lebens zu finden, sondern auch um ihre Social-Media-Reichweite weiter auszubauen. Jetzt verriet sie Promiflash, ob ihr Aufeinandertreffen mit dem TV-Junggesellen Sebastian Preuss (29) in dieser Hinsicht erfolgreich war.

Im Interview mit Promiflash erzählte die Blondine, dass der Einfluss ihrer Show-Teilnahme auf die Größe ihrer Fan-Base nur schwer einzuschätzen sei. Auf Instagram habe sie nicht wirklich eine Veränderung feststellen können. "Aber es werden sicherlich ein paar Leute 'Der Bachelor' gesehen haben, die mich vor 'Love Island' nicht kannten", vermutete die Beauty. Derzeit zählt sie auf ihrem Account etwa 111.000 Follower.

Bei dem Rosenkavalier kam Jessicas Teilnahmeabsicht nicht besonders gut an. Als er davon erfuhr, erklärte er: "Da war mir eigentlich alles egal, was sie gesagt hat." Daraufhin konnte Jessica auch leider keine Rose mehr ergattern und musste die Show in Folge drei verlassen.

TVNOW Jessica Fiorini, Bachelor-Kandidatin

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini im Januar 2020 in Ägypten

TVNOW Bachelor Sebastian Preuss



