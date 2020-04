Arnold Schwarzeneggers (72) Sohn Joseph Baena (22) macht seinem Papa in Sachen Muckis alle Ehre! Bevor Arnie 2003 zum 38. Gouverneur von Kalifornien gewählt wurde, war der Terminator-Darsteller ein berühmter Bodybuilder. Dem gebürtigen Österreicher wurde im Zuge dessen in den Siebzigern sogar sechsmal in Folge der Titel Mr. Olympia verliehen. Auch Joseph tritt seit einigen Jahren in die Fußstapfen seines Dads: Jetzt stellte er auf Social Media eine der legendären Posen seines Vaters nach – und das kann sich sehen lassen!

"Perfekte Zeit, um ein bisschen das Posen zu üben!", kommentierte der 22-Jährige einen aktuellen Post auf Instagram. Auf dem Foto ist Joseph zu sehen, wie er seine Muskeln auf einem Balkon im Regen anspannt – und das sieht bei ihm schon ziemlich genau so aus, wie bei seinem Vater vor knapp fünf Jahrzehnten zu seiner Bodybuilder-Hochphase. Die Fans genießen den Anblick: "Er ist kurz davor, mit seinem Körper auf der Bühne gegen andere anzutreten und voll abzuräumen!", ist sich ein User sicher.

Und den Astralkörper hat Joe mitunter auch der Legende selbst zu verdanken: Der 72-Jährige trainiert ihn nämlich seit geraumer Zeit, wie Joseph im vergangenen Jahr zeigte. "Immer 100 Prozent, vor allem, wenn der Boss in der Nähe ist", schrieb der US-Amerikaner zu einem Bild, das ihn mit seinem Vater beim Gewichtheben zeigt. Aber nicht nur seine Karriere ist in den Startlöchern, auch in der Liebe läuft es wie am Schnürchen. Im Februar feierte er mit seiner Freundin Nicky Dodaj sein einjähriges Liebes-Jubiläum.

Anzeige

Getty Images / AFP Arnold Schwarzenegger im Jahr 1977

Anzeige

Instagram / projoe2 Joseph Baena im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / projoe2 Joseph Baena im September 2019

Glaubt ihr, Joseph wird so ein erfolgreicher Bodybuilder wie sein Vater Arnold Schwarzenegger? Ganz sicher! Nee, Arnies Karriere war einmalig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de