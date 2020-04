Bei der diesjährigen Let's Dance-Ausgabe wurde Massimo Sinató (39) eine ganz besondere Ehre zuteil: Der Profitänzer, der seit der dritten Staffel der Show im Jahr 2010 zum Stammcast der Sendung zählt, durfte sich seine Tanzpartnerin selbst aussuchen. Seine Wahl fiel auf Akrobatin Lili Paul-Roncalli (21). Fürs kommende Jahr hat der Mann von Rebecca Mir (28) schon jetzt große Pläne: Er wünscht sich keine Geringere als Heidi Klum (46) an seine Seite bei "Let's Dance"!

In der vergangenen Folge schnupperte Massimo doch tatsächlich bei Germany's next Topmodel vorbei. Er brachte den Kandidatinnen Tanzperformances bei, die diese dann vor ihrer Jurychefin darbieten mussten. Dabei nutzte der Italiener die Gelegenheit, auch mit Heidi persönlich eine flotte Sohle aufs Parkett zu legen – und die Modelmama konnte anscheinend einen bleibenden Eindruck bei dem Profi hinterlassen. Auf die Frage, welche GNTM-Kandidatin sich Massimo eines Tages bei "Let's Dance" wünschen würde, antwortet der Choreograf bei Promiflash: "Jacky und Nadine haben eine tolle Körperspannung und waren sehr fokussiert im Training. Aber meine absolute Wunschpartnerin wäre Heidi Klum. Sie ist unglaublich talentiert und könnte bei 'Let’s Dance' gewinnen."

Das hört die Wahl-Amerikanerin sicher gerne. Immerhin hat sie jahrzehntelange Erfahrung in Sachen Körpergefühl. Massimo erklärt, warum das Modeln und das Tanzen so eng miteinander verbunden sind: "Beim Tanzen lernt man Körperspannung, Körperbewusstein und Rhythmusgefühl. All das kann man beim Catwalk und Modeln gut gebrauchen."

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató und Victoria Kleinfelder Cibis bei GNTM 2020

Snorlax / MEGA Heidi Klum im März 2020

Getty Images Massimo Sinató im Januar 2018 in Berlin



