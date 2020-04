In der Beziehung von Denise Kappès (29) und Henning Merten läuft offenbar alles wie am Schnürchen! Seit Juni sind die Ex-Bachelor-Kandidatin und der Sänger offiziell ein Paar. Henning hatte sich gerade frisch von Anne Wünsche (28) getrennt und Denise war mit ihrer damaligen Liaison nicht zufrieden. Von Anfang an wohnen die beiden bereits unter einem Dach und sind superglücklich mit dieser Situation. Die 29-Jährige hat jetzt berichtet, dass noch keine dunklen Wolken am Himmel ihrer Liebe aufgetaucht seien!

Betrogen zu werden? Das scheint für die zwei unvorstellbar zu sein, wie Denise am Montagabend in ihrer Instagram-Story durchblicken ließ. In einer Frage-Antwort-Runde mit ihren Fans wollte ein Follower wissen, ob Eifersucht eine Rolle bei der Berlinerin und ihrem Herzbuben spiele. "Bisher nicht. Wir hatten noch keinen Fall, wo Eifersucht ins Spiel kam", antwortete die Mutter von Ben-Matteo.

Die Turteltauben wollen ihre Liebe wahrscheinlich bald offiziell besiegeln lassen! Immer wieder scherzten sie in verschiedenen Posts darüber, dass Denise eigentlich nicht mehr Kappès, sondern Merten mit Nachnamen heißt. Die Influencerin bestätigte ebenfalls Anfang der Woche, dass sie sich vorstellen könne, mit Henning vor den Traualtar zu schreiten.

Anzeige

Instagram / denise_kappes Denise Kappès im April 2020

Anzeige

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès, TV-Bekanntheiten



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de