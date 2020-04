Ist es mal wieder Zeit für neuen Schwung in der Let's Dance-Jury? Seit sieben Jahren sitzen Motsi Mabuse (39), Jorge Gonzalez (52) und Joachim Llambi (55) in genau dieser Konstellation hinter dem Pult und beurteilen die Promi-Tänzer. Motsi ist in diesem Jahr zum zehnten Mal dabei, Jorge befindet sich in seiner siebten Staffel und Herr Llambi zählt seit Beginn des Formats zum Juryteam. Manuel Cortez (40), der die Show im Jahr 2013 gewann, findet, es ist Zeit für einen Wechsel der Punktrichter.

"Ich fände eine kleine Veränderung nach so vielen Jahren doch mal spannend", meint der Schauspieler im Promiflash-Interview. Ihm gefalle die Kombination der drei Jury-Mitglieder zwar, aber auf Dauer sei es eben doch recht gleich – das bezieht Manuel auch auf die Rollenverteilung von Motsi und Co. während der Liveshows. "Llambi sagt was, Motsi revidiert ein bisschen und Jorge sagt was, was man nicht versteht", erklärt der ehemalige Verliebt in Berlin-Star seine Ansicht.

Eine klare Meinung hat Manuel auch in Bezug darauf, welcher Promi in diesem Jahr den Titel "Dancing Star" holen könnte: "Wer auf jeden Fall ganz weit vorne sein wird, ist Luca Hänni (25) – er ist sportlich, Tänzer, hat Bühnenpräsenz", erläutert der 40-Jährige seinen Favoriten-Tipp.

Anzeige

Getty Images Die "Let's Dance"-Jury 2019

Anzeige

Getty Images Manuel Cortez und Melissa Ortiz-Gomez beim "Let's Dance"-Finale 2013

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 "Let's Dance"-Teilnehmer Luca Hänni



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de