In der heutigen Folge von Germany's next Topmodel stand eines der größten Highlights dieser Staffel an: der Besuch der weltberühmten amfAR-Gala in New York. Heidi Klum (46) hatte Jacky und Tamara zu diesem besonderen Red-Carpet-Event eingeladen. Doch besonders die Blondine tat sich im Vorfeld ziemlich schwer – war sie beim Fitting nur am Motzen gewesen. Auf der Veranstaltung hatte Tamara aber auch keinen guten Auftritt hingelegt, wie Heidi ihr nun vor den Latz knallte!

Beim großen Entscheidungswalk stellte sich die Blondine nicht nur ungeschickt an, Heidi sprach auch noch einmal ihr missglücktes amfAR-Gala-Debüt an. Neben dem Mecker-Auftritt der 19-Jährigen stieß der Modelmama noch etwas übel auf: Beim Durchstöbern von Fotografen-Bilder im Netz sah die Jurorin einige unvorteilhafte Pics der Model-Anwärterin. Auch bei einem TV-Interview wirkte Tamara ziemlich unbeholfen: "Das sieht aus, als hättest du einen im Kahn." Nach diesem vernichtenden Urteil musste die Beauty zittern.

Doch Tamara hatte noch mal Glück im Unglück – denn in Folge zwölf musste letztendlich Nadine die Koffer packen. Nach einer etwas durchwachsenen Woche konnte die 20-Jährige die GNTM-Jurorin nicht von sich überzeugen.

Anzeige

Instagram / tamara.gntm2020.official Tamara, GNTM-Kandidatin 2020

Anzeige

Getty Images Heidi Klum mit ihren GNTM-Kandidatinnen Jacky und Tamara

Anzeige

Instagram / nadine.gntm2020.official Nadine, GNTM-Kandidatin 2020

Findet ihr Heidis Kritik an Tamara gerechtfertigt? Ja, auf jeden Fall! Nicht wirklich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de