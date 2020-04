Besondere Zeiten – besonderer Zusammenhalt! Da eine Reunion des Casts momentan im realen Leben nicht möglich ist, veranstalteten einige der ehemaligen High School Musical-Stars kürzlich einen großen Online-Videochat. Das Thema der Unterhaltung wurde zunächst einige Tage unter Verschluss gehalten. Auffällig war aber, dass einer der Hauptdarsteller nicht dabei war. Jetzt wurde bekannt: Die Stars werden für ein TV-Special am 16. April in ihre alten Rollen schlüpfen!

Momentan ist der Song "We're All In This Together" in den USA fast eine Art Hymne des Zusammenhalts. Den Kult-Hit wollen die Schauspieler in einer Spezialsendung des US-Senders ABC gemeinsam performen – jeder aus seinen eigenen vier Wänden heraus. Auch wenn sich die HSM-Fangemeinde riesig über ein Zusammenkommen ihrer Idole freut, fällt vielen die Abwesenheit des Troy-Bolton-Darstellers Zac Efron (32) auf. "Ist Zac von der Erdkugel verschwunden?" oder "Verdammt, wo ist Troy?", fragen die Follower von Gabriella-Darstellerin Vanessa Hudgens (31) und Kollegin Monique Coleman (39), die beide einen Screenshot des besagten Gruppenchats auf Instagram teilten. Regisseur Kenny Ortega (69) versprach dann, dass die Fans sich auf eine baldige Videobotschaft von Zac freuen können.

In letzter Zeit bekommen die Anhänger der Disneychannel-Filme im Web immer wieder "High School Musical"-Nostalgie serviert. Ashley Tisdale (34) hat kürzlich ein Throwback-Bild gepostet. Monique Coleman, die Gabriellas beste Freundin Taylor spielte, teilte einen Clip, in welchem sie die Choreografie zu "We're All In This Together" tanzte.

Getty Images "High School Musical"-Cast im Mai 2006

Getty Images Die "High School Musical"-Stars auf einer Filmpremiere

Getty Images Ashley Tisdale und Vanessa Hudgens, "High School Musical"-Stars



