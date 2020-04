Am Sonntag startet Bauer sucht Frau International in eine neue Runde! In Staffel zwei wollten sich eigentlich auch zwei Frauen ins große Liebes-Abenteuer stürzen. Neben Vivien, die am Wochenende ihre Jungs auf ihrer Geflügelfarm begrüßen darf, wurde auch Katharina bei RTL als Kandidatin vorgestellt. Auf den aktuellen Pressefotos fehlt von der 51-Jährigen allerdings jede Spur. Jetzt ist klar: Die Landwirtin aus Mexiko hat ihr Glück bereits gefunden.

Im Gespräch mit t-online verrät Katharina, warum sie in den neuen Folgen nun doch nicht zu sehen sein wird: Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage in Deutschland und auch dem Rest der Welt, mussten die Dreharbeiten auf ihrem Hof in Südamerika verschoben worden. Die Auswahl ihrer Hofherren hatte die Auswanderin zu diesem Zeitpunkt längst getroffen. "Georg wollte da nicht länger warten und hat sich einfach nach Bekanntgabe der Verschiebung des Drehs am gleichen Tag ein Flugticket auf eigene Rechnung gekauft und war zwei Tage später bei mir", freut sie sich.

Die beiden hätten nicht nur einen kurzzeitigen Besuch genossen, sondern sich bereits entschieden, dass die Show-Teilnahme völlig überflüssig sei. Seit Februar sind die einstige Single-Bäuerin und Georg ein Paar. "Wir planen unser weiteres, gemeinsames Leben", plaudert Katharina in dem Interview aus. Trotz allem sei sie "Bauer sucht Frau International" mehr als dankbar, da sie dank des Formats ihren neuen Partner überhaupt erst kennenlernen konnte.

TVNOW / Benno Kraehahn "Bauer sucht Frau International"-Moderatorin Inka Bause

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Logo

RTL Inka Bause für "Bauer sucht Frau International"



