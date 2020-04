Was für ein erfolgreicher Tag für sie! In der heutigen Folge wählte Heidi Klum (46) zwei der zehn verbliebenen Germany's next Topmodel-Kandidatinnen aus, die sie zur amfAR-Gala nach New York begleiten. Die Glücklichen waren Jacky und Tamara! Doch dieser große Red-Carpet-Auftritt sollte nicht das einzige i-Tüpfelchen an der Reise in den Big Apple sein: Jacky ergatterte – dank ihres positiven Auftrittes – auch gleich einen großen Job!

Vor der großen Abendgala waren die GNTM-Girls mit Heidi beim Fitting des berühmten Designers Christian Siriano (34). Was aber keine der beiden wusste – sie waren parallel auf einem Casting für die New York Fashion Week. Dabei konnte vor allem die rothaarige Beauty mit ihrer Natürlichkeit überzeugen, denn am nächsten Tag bekam Jacky die Nachricht, dass sie dabei ist. "Ich kann gerade nicht in Worte fassen, was ich fühle. Ich hab gerade meinen ersten Job bekommen", freute sich die 21-Jährige.

Tamara hingegen verpasste ihre Chance. Während der Kleider-Anprobe motzte die Blondine die ganze Zeit herum und war mit ihrem Outfit unzufrieden, was sich im Nachhinein total rächte. "Ich hab es eben nur als Fitting gesehen, und nein ich konnte nicht in den Schuhen laufen", rechtfertigte sich Tamara für ihren Job-Fauxpas!

