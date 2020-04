Sie macht ihnen Mut! Aufgrund der aktuellen Situation wissen viele Leute nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Promis versuchen da, ihren Fans mit witzigen TikTok-Clips oder Backlektionen im Netz die Zeit zu versüßen. Auch Beyoncé (38) meldet sich jetzt zum ersten Mal in der derzeitigen Lage bei ihrer Community. Mit ergreifenden Worten will Queen Bee ihren Supportern Kraft und positive Energie schicken!

Mit diesem Kurzauftritt überraschte sie so manchen: Am Donnerstagabend war die 38-Jährige via Livestream bei Disney Family Singalong zu sehen. Neben ihrer rührenden Performance des Songs "When You Wish Upon a Star" aus dem Disney-Klassiker "Pinocchio", hatte die Ehefrau von Jay-Z (50) noch eine starke Message für ihre Community. "Haltet immer mit euren Familien zusammen, bleibt gesund, verliert niemals die Hoffnung. Wir werden das alle gemeinsam durchstehen", zeigte sich Beyoncé hoffnungsvoll.

Das ist tatsächlich das erste Mal seit Wochen, dass die Musikerin mal wieder von sich hören lässt. Zuletzt hatte die Familienmutter Anfang Februar etwas auf ihrem Instagram-Account geteilt und war Ende desselben Monats Gast bei Kobe Bryants (✝41) Gedenkfeier.

Getty Images Beyoncé beim Coachella 2018

Getty Images Jay-Z und Beyoncé im Februar 2017

Getty Images Beyoncé im Januar 2020



