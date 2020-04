Was läuft wirklich zwischen Luca Hänni (25) und Christina Luft (30)? Seit Beginn der neuen Staffel von Let's Dance spekulieren nicht nur die Fans, sondern auch die Juroren über eine mögliche Liaison zwischen den beiden. Immer wieder heizt der Sänger mit seiner Tanzpartnerin durch sinnliche Tänze die Gerüchte ordentlich an. Besonders nach ihrer letzten Performance sind sich alle einig: Das ist mehr als Freundschaft! Jetzt äußert sich erstmals das Tanzpaar zu den Spekulationen.

Am Ende der getanzten Rumba gibt Luca Christina einen so leidenschaftlichen Kuss auf die Stirn, dass er für viele Zuschauer nicht deutlicher sein könnte. Doch wie sieht die Beziehung der beiden aus, läuft da was? "Äh… ne. Aber wir mussten da natürlich was Schönes zeigen, und es hat Spaß gemacht", gibt Luca im Exclusiv-Aftertalk etwas zögerlich von sich. Und auch die Profitänzerin dementiert die Gerüchte: "Ich glaube, alle wünschen sich das unheimlich gerne. Und ich glaube, wir haben uns auch unheimlich gern, aber im Moment belassen wir es bei der Rumba."

Jedenfalls ist der DSDS-Sieger von 2012 aktuell Single. Erst vor einigen Wochen machte er die Trennung von seiner Freundin Michèle öffentlich: "Ich brauche jetzt Zeit, um mich selbst zu finden", erklärte er gegenüber Bild. Weiter darauf eingehen wolle er aber nicht, da er selbst erst einmal damit zurechtkommen müsse.

TVNOW / Stefan Gregorowius Luca Hänni mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft

TVNOW / Stefan Gregorowius Luca Hänni und Christina Luft, "Let's Dance"-Tanzpaar 2020

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni mit seiner Freundin Michèle, Februar 2020



