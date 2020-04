Nicole Scherzinger (41) ist schon seit vielen Jahren erfolgreich im Show-Business, hat viele Fans und schon so manchen Mann mit ihren sexy Auftritten den Kopf verdreht. Bekannt wurde sie vor allem als Frontsängerin der Pussycat Dolls, die sich im Jahr 2010 auflösten. Um als Entertainerin auf der Bühne zu bestehen, bedarf es aber auch einer gewissen Fitness: Nicole gibt jetzt auf Social Media einen Einblick in ihr tägliches Workout.

Auf dem Instagram-Account der Pussycat Dolls lässt Nicole die Follower an ihrer sportlichen Routine teilhaben. In einem hellblauen Zweiteiler trainiert die 41-Jährige im eigenen Studio bei sich zu Hause und demonstriert: Sie ist in absoluter Topform. "Das ist die perfekte Zeit, um sich innerlich neu auszurichten und um kreativ und produktiv zu sein", spielt die Sängerin auf die aktuelle Lage an und motiviert die User. Neben einer Meditation zeigt sie auch verschiedenste Übungen. Besonders beeindruckt dürften die Fans von einem Kopfstand sein, den der Star in sein Workout eingebaut hat.

Auch auf der Bühne konnte Nicole ihre Fitness in Form von heißen Tanzeinlagen wieder unter Beweis stellen. Mit der Girlgroup Pussycat Dolls feierte sie erst vor Kurzem ihr großes Comeback mit einem Auftritt bei der Show "The X-Factor" in Großbritannien.

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, 2020

Getty Images Nicole Scherzinger, 2019

Backgrid / ActionPress Nicole Scherzinger, Dezember 2019



