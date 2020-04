Sänger Kanye West (42) ist seit sechs Jahren glücklich an Kim Kardashian (39) vergeben. Das Ehepaar hat vier gemeinsame Kinder und ist überaus erfolgreich. Doch es herrschten auch andere Zeiten: Der US-Amerikaner musste schon viele Hürden im Leben überwinden. Denn nachdem schon bekannt war, dass der Rapper an einer bipolaren Störung und einer Sexsucht erkankt war, gab er nun in einem Interview offen zu, dass er auch alkoholabhängig war.

Im Interview mit dem Männermagazin GQ offenbarte Kanye erschreckende Details aus seiner Vergangenheit. Darin bezeichnete er sich selbst als "funktionierenden Alkoholiker". Die Leute hätten ihn zwar stets als verrückt erklärt, aber niemand habe die Ursache benannt: "Dabei habe ich schon morgens Orangensaft und Wodka getrunken", verriet der 42-Jährige. Die vielen Award-Shows, die er besuchte, seien immer Anlässe zum Alkoholmissbrauch gewesen. Zu den Video Music Awards 2009 sei er mit einer Flasche Whisky gekommen und habe diese vor allen Gästen fast leer getrunken. "Ich habe mir das Getränk geholt, um überhaupt zur Preisverleihung gehen zu können", offenbarte der Bühnen-Star.

Eines Tages habe der "Stronger"-Interpret den Entschluss gefasst, aufzuhören. Er sei tagsüber in seinem Büro gewesen, um an seiner Mode-Kollektion zu arbeiten: "Ich wollte wieder trinken. Dann schaute ich die Flasche im Kühlschrank an und dachte: 'Du Teufel, heute wirst du nicht gewinnen!'" Dass ihm dabei klar geworden sei, dass er zuvor immer täglich getrunken habe, sei der entscheidende Schritt gewesen, um den "Teufel" fortan auf Distanz zu halten.

Getty Images Kanye West im Dezember 2018

Getty Images Kanye West performt bei einer Fashion Show in NYC im April 2005

Getty Images Kanye West, Rapper



