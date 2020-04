Christoph hofft, bei Bauer sucht Frau International eine neue Partnerin zu finden. Am Sonntag startete die zweite Staffel der Kuppelshow, und Landwirte aus aller Welt setzen darauf, die große Liebe zu finden. Der Obst- und Ackerbauer Christoph stammt aus Südtirol. Seine vergangenen Beziehungen sind immer gescheitert, und der Hobbyfischer scheint auch zu wissen, warum: Und deshalb möchte er diesmal einiges anders machen.

In der Auftaktfolge verriet der 30-Jährige gegenüber der Moderatorin Inka Bause (51), worauf er in seiner zukünftigen Partnerschaft achten möchte. "Dieses Mal möchte ich schauen, dass ich weniger an die Arbeit denke und mir mehr Zeit für die Frau nehme", offenbarte er im Gespräch. Er hoffe, dass eine Frau unter den Kandidatinnen ist, die genauso viel Freude an seinem Beruf haben wird wie er. Und sie solle auf jeden Fall offen dafür sein, zu ihm nach Italien zu ziehen.

Der schüchterne Landwirt nahm sogar schon an der italienischen Version von Bauer sucht Frau teil, jedoch ohne Erfolg. Die Frauen seien einfach nicht die Richtigen für ihn gewesen. "Mir gefallen eher Damen, die nicht ganz so mager sind", erklärte er damals in dem Format. Ob es diesmal bei dem Farmer funken wird?

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Christoph mit Kara, Melanie, Marinke und Susanne

TVNOW Bauer Christoph und Susanne bei "Bauer sucht Frau International"

TVNOW Die "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten Christoph und Marinke



