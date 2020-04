Was für ein sexy Anblick: Holly Hagan (27) verblüfft mit Mega-Body! Der "Geordie Shore"-Star scheint das Erfolgsrezept in Sachen Ernährung und Sport für sich entdeckt zu haben. Die 27-Jährige beschäftigt sich auch beruflich mit dem Weg zu einem fitteren Leben: In England brachte sie bereits mehrere Ratgeber zu diesem Thema auf den Markt. Jetzt präsentierte die Reality-TV-Darstellerin ihren Traumkörper im Netz, zusammen mit einem Statement in Sachen Diät.

"Ich bin so glücklich, dass ich gelernt habe, auf nichts zu verzichten und trotzdem Ergebnisse sehe. Wissen ist Macht, und ich lerne jeden Tag mehr über Ernährung", kommentierte die Netz-Beauty ihren Instagram-Post. Erst kürzlich berichtete die Influencerin, sie habe ganze sieben Kilo in nur zwölf Wochen abgespeckt, das Ergebnis ist beeindruckend. Holly scheint sichtlich stolz auf ihre knackige Silhouette zu sein, die sie in weißer Unterwäsche und Sportsocken vor dem heimischen Spiegel zur Schau stellt. "Ich fühle mich nicht mehr dem Diätwahn unterworfen und ehrlich gesagt, das ist normalerweise ein Riesenthema für mich", offenbarte sie.

Trotz ihres enormen Erfolgs habe die Powerfrau ihr Ziel noch nicht ganz erreicht: "Ich habe große Pläne für die Zukunft und kann es kaum erwarten, andere Menschen auch bei ihrem Weg in ein schlankeres Leben zu unterstützen", beendete die braun gebrannte Schönheit ihren Post.

Instagram / hollygshore Holly Hagan im April 2020

Getty Images Holly Hagan im Februar 2017

Getty Images Holly Hagan von Geordie Shore im Mai 2016



