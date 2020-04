Sie kann ihr Glück nur schwer in Worte fassen! Seit über einem Monat ist Christin Kaeber stolze Mama einer Tochter. Nach einer ziemlich langen Schwangerschaft, bei der zuletzt die Geburt sogar eingeleitet werden musste, findet sich die Influencerin mittlerweile zwischen Windeln und schlaflosen Nächten wieder. Doch all diese Dinge können ihre unendlich tiefen Gefühle für ihr Baby nicht erschüttern. Im Netz widmet Christin ihrer kleinen Tochter nun liebevolle Zeilen.

Auf ihrem Instagram-Account teilt die Neu-Mami ein neues Bild mit ihrer kleinen Prinzessin und versucht, ihre Mama-Gefühle in Worte zu fassen. "Als ich deinen ersten Schrei hörte und dich kurz danach das erste Mal in meinen Armen hielt, stand die Welt still. Ich werde mein Leben lang alles für dich tun", betitelt sie einen putzigen Mutter-Tochter-Schnappschuss vor malerischer Kulisse. Christin könne einfach immer noch nicht mit Worten beschreiben, wie abgöttisch sie ihr Kind liebt.

Dass ihre Maus Christins absolutes Glück ist, betont die blonde Beauty immer wieder. Kann sich die blonde Schönheit da bald weiteren Nachwuchs vorstellen? "Definitiv. Es gibt nichts Schöneres als das Geschenk eines Geschwisterchens", verriet die Schwester von Liz (27) in ihrer Instagram-Story vor wenigen Tagen.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrer Tochter Nia

Instagram / christinkaeber Christina Kaeber im November 2019

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihre Tochter Nia



