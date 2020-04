Happy Birthday, kleine Tiana. 2018 wurde Dwayne "The Rock" Johnson (47) zum dritten Mal Vater. Seither teilt er gemeinsam mit Ehefrau Lauren Hashian (35) immer wieder süße Einblicke in ihr Familienleben. Vor allem der Schauspieler scheint in seiner Rolle als Vater voll aufzugehen. Auch am vergangenen Wochenende ließen die beiden ihre Fans erneut an einem privaten Moment teilhaben. Töchterchen Tiana feierte ihren zweiten Geburtstag.

Um den Ehrentag der Kleinen zu zelebrieren, postete ihre Mama ein niedliches Foto auf Instagram. Zu sehen ist Tiana, wie sie eine Flasche mit Milch hält. Dabei sitzt sie vor einem Kuchen mit einer "Peppa Pig"-Glasur und ihrem Namen darauf. Anscheinend freut sie sich über die süße Nascherei, denn ihr Lächeln könnte kaum größer sein. "Tia, der kleine Engel, der unsere Familie komplett gemacht hat. Das süßeste Mädchen auf der Welt", schrieb Lauren dazu.

Neben Tiana haben Dwayne und Lauren noch eine zweite gemeinsame Tochter, die vierjährige Jasmine Lia. Aus einer früheren Beziehung mit Dany Garcia (51) hat "The Rock" noch weiteren Nachwuchs, die 18-jährige Simone Alexandra.

Anzeige

Instagram / laurenhashianofficial Tiana Gia Johnson, Tochter von Dwayne Johnson, im April 2020

Anzeige

David Edwards / MEGA Lauren Hashian und Dwayne "The Rock" Johnson, Dezember 2017

Anzeige

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson und Tochter Jasmine Johnson

Wie findet ihr den Geburtstagsgruß von Lauren an ihre Tochter Tiana? Absolut niedlich. Mich interessiert das nicht so sehr. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de