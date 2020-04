Wer hat sich in der siebten Die Höhle der Löwen-Staffel in die Herzen der Zuschauer manövriert? Am vergangenen Dienstag flimmerte die sechste und damit letzte Folge der Frühlingsausgabe über die TV-Bildschirme. In dieser Season kämpften wieder sieben Löwen um die spannenden Innovationen der Gründer – die Investoren könnten kaum unterschiedlicher sein: Während manche von ihnen eher leidenschaftliche Typen sind, achten andere nur auf die Zahlen. Doch welcher "Die Höhle der Löwen"-Star kommt mit seiner Art am besten bei den Fans an?

Eine aktuelle Promiflash-Umfrage nach dem Zuschauerliebling liefert ein eindeutiges Ergebnis: Von 2.442 Teilnehmern insgesamt (Stand 15.04.2020) stimmten stolze 52 Prozent (1.285 Votes) für Ralf Dümmel (53) – wie auch schon in der vorherigen Staffel ist der temperamentvolle Unternehmer mit Abstand der beliebteste Löwe! Platz zwei und drei ergattern die Show-Ältesten Judith Williams (47) und Frank Thelen (44) mit je 24 Prozent (588 Votes) und elf Prozent (269 Votes).

Nils Glagau (44) hingegen kann sich immer noch nicht großer Beliebtheit erfreuen: Der Orthomol-Chef landete mit lediglich zwei Prozent (45 Votes) auf dem letzten Platz. Das mag daran liegen, dass er der Neuling ist oder daran, dass er kaum Deals abschließt – worüber die Zuschauer sich bereits mächtig beschwert haben. Ob er in der kommenden Herbst-Staffel noch aufholen wird?

Hier noch einmal das ganze Ranking im Überblick:

Platz eins: Ralf Dümmel mit 52 Prozent

Platz zwei: Judith Williams mit 24 Prozent

Platz drei: Frank Thelen mit elf Prozent

Platz vier: Carsten Maschmeyer (60) mit vier Prozent

Platz fünf: Dagmar Wöhrl (65) mit vier Prozent

Platz sechs: Georg Kofler (62) mit drei Prozent

Platz sieben: Nils Glagau mit zwei Prozent

