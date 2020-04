Die kommende Köln 50667-Folge hat es mächtig in sich! In den vergangenen Wochen hielt die beliebte Vorabend-Soap ihre Fans mal wieder mächtig in Atem: Sophia (Maria Lo Porto) kam einfach nicht aus ihrer Unglücksspirale heraus, Oskar (Marcel Thorwesten, 21) musste einen herben Korb von Lea (Luise-Isabella Matejczyk) einstecken und auch das Liebesdreieck um Leo (Sophie Imelmann, 23), Bo (Sharon Battiste) und Toni (Danilo Cristilli, 23) nahm kein gutes Ende. Heute Abend werden die Emotionen ebenfalls wieder ziemlich hochkochen: Ein "Köln 50667"-Pärchen trennt sich!

Achtung, Spoiler!

Das erfuhr Promiflash exklusiv vorab vom Sender RTL2: Jill (Jiena Viduka, 21) und Freddys (Kerem Aydin) Situation verschlimmert sich immer weiter. Die Beauty sieht einfach keinen anderen Ausweg mehr: Um der fälligen Mietzahlung für ihre gemeinsame Gartenlaube zu entgehen, lässt sie sich vom Vermieter begrapschen! Freddy entdeckt die beiden jedoch und geht entsetzt dazwischen. Aus lauter Enttäuschung über die Entscheidung seiner Freundin beendet er die Beziehung: "Der Rest der Welt ist grad einfach gegen uns! Wir vegetieren nur noch vor uns hin, ich muss dir, glaube ich, mal einen Denkanstoß geben. So kann ich nicht weiterleben", ärgert sich der Lockenkopf.

Jill verträgt den Schock über das Liebes-Aus gar nicht gut und besorgt sich bei einem Drogendealer Tabletten, um ihre Gefühle zu betäuben – das Ganze geht jedoch total schief: Jill hat offenbar eine Überdosis! Freddy findet seine Ex-Freundin später am Abend bewusstlos vor und versucht verzweifelt, Hilfe zu holen.

Wie alles ausgeht, erfahrt ihr bei "Köln 50667" – Montag bis Freitag um 18.05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

RTL2, "Köln 50667" Der Cast von "Köln 50667"

