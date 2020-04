In der vergangenen Folge konnte Désirée Nick (63) ein kurzes Promis unter Palmen-Comeback feiern. Die Kabarettistin musste die Realityshow allerdings schon in derselben Folge wieder verlassen. Sie hatte sich bei einer Challenge am Bein verletzt und musste die Prüfung abbrechen. Daraufhin stand sie auf der Abschussliste. Einige Show-Mitstreiter werfen der Schauspielerin allerdings vor, sie hätte ihre Verletzungen bloß vorgetäuscht. Bei Promiflash tritt Désirée jetzt den Gegenbeweis an: Diese Bilder zeigen, wie schwer sie sich tatsächlich verletzt hat.

Bei der "Promis unter Palmen"-Aufgabe hat sich die 63-Jährige einen fiesen Bluterguss und einen Muskelfaserriss zugezogen. In die Reality-TV-Villa konnte sie nur mit Krücken zurückkehren. Dass daran nichts gefaked war, stellt sie jetzt mit einigen Bildern unter Beweis. Darauf ist der dunkle Bluterguss auf Désirées Bein nämlich deutlich zu erkennen. Über den halben Oberschenkel verteilt sind fiese Prellungen zu sehen.

Vor allem ihre Showkollegen Bastian Yotta (43) und Carina Spack (23) hatten vermutet, dass die Blondine simuliert. Darauf hat Désirée im Promiflash-Interview eine klare Antwort: "Ich habe nichts anderes erwartet, weil alle beide in sämtlichen Einschätzungen immer 100 Prozent daneben liegen."

Privat Désirée Nicks Bein nach ihrem "Promis unter Palmen"-Unfall

Promis unter Palmen, Sat.1 Désirée Nick bei "Promis unter Palmen"

Privat Désirée Nicks Oberschenkel nach ihrem "Promis unter Palmen"-Unfall



