Serkan Yavuz (27) bekommt eine weibliche Ablöse! Big Brother ist seit dieser Woche wieder völlig unprominent. Nachdem Sänger Menowin Fröhlich (32) und Bachelor in Paradise-Star Jade Übach (26) sich als letzte VIP-Kandidaten aus dem Container verabschiedeten, kämpfen nun nur noch Normalos um den großen Sieg. In den vergangenen Wochen sicherte sich Serkan bei den Promilfash-Lesern die Favoritenrolle. Nach seinem Auszug liegt jetzt Gina Beckmann vorne...

Dabei hat sie ihre Spitzenposition mehr als eindeutig inne. In einer Promiflash-Umfrage (Stand: Freitag, 15 Uhr, 1.452 Teilnehmer) sicherte sich die Blondine fast die Hälfte aller Stimmen. Mit 44,5 Prozent der Votes schnappt sie sich den Platz an der Sonne und ließ die Konkurrenz weit abgeschlagen hinter sich. Schon in der letzten Wochen hatte sie stets hinter ihrem Ex-Kollegen auf Platz zwei gelegen. Auf ihrem alten Platz findet sich nun Pat Müller mit 19,1 Prozent, hinter ihm bleibt Cedric mit 12,6 Prozent.

Die wenigsten Stimmen konnte sich Vanessa sichern. Die 26-Jährige liegt mit nur 1,7 Prozent auf dem letzten Platz. Knapp vor ihr reiht sich Mitbewohnerin Michelle ein, die es immerhin auf vier Prozent schaffte.

Sat. 1 Serkan Yavuz bei "Big Brother" 2020

Sat. 1 Pat Müller, "Big Brother"-Kandidat 2020

© SAT.1 Vanessa und Michelle bei "Big Brother"



