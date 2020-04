Daniel Schuhmacher (33) wünscht sich einen Partner! 2009 hatte der gebürtige Pfullendorfer mit seinem Sieg bei DSDS seine Karriere gestartet. Auf den Triumph in der Castingshow folgten vier Alben. Doch während es beruflich gut bei dem Musiker läuft, will es in Sachen Liebe einfach nicht klappen: Nach jahrelanger On-Off-Beziehung zu Dennis ist der Blondschopf aktuell Single – und fühlt sich deswegen gerade jetzt besonders einsam!

Das offenbarte der "Anything But Love"-Interpret gegenüber Bild: Wegen der aktuellen Kontaktsperre sei er viel alleine – und merke mehr denn je, wie gerne er einen Partner hätte. "Ich war in den letzten Jahren eigentlich immer ganz zufrieden als Single. Gerade in dieser Zeit wünsche ich mir dann aber schon einen Partner zum Anlehnen. In einigen Momenten fühle ich mich schon manchmal sehr einsam!", erklärte er. Auch dass viele seiner Freunde in Beziehungen leben, mache es nicht leichter: "Da merke ich gerade auch in dieser Phase, dass mir etwas fehlt!"

Noch während seiner Zeit bei DSDS hatte Daniel stets versichert, auf Frauen zu stehen. Gut fünf Jahre später folgte dann aber sein Coming-out – schon damals war er mit Dennis liiert. "Mein Freund ist wirklich toll!", schwärmte Daniel damals.

