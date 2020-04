Anfang des Jahres überraschte Lena Gercke (32) mit einer süßen Neuigkeit: Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin der ersten Staffel wird zum ersten Mal Mutter. Seitdem teilt die Beauty nur vereinzelt Einblicke in ihre Schwangerschaft – die meisten davon dokumentieren ihre Fitness-Routine mit Babybauch. Nun hat die werdende Mama wohl ein neues Work-out für sich entdeckt, das sie ihren Fans auf keinen Fall vorenthalten will: Lena präsentiert sich beim Rudern!

So kann sich ein schwangeres Model also auch fit halten: Auf ihrer Instagram-Seite teilt die 32-Jährige ein paar Bilder und einen Kurz-Clip von ihrem Ausflug auf einem See. Ziemlich lässig rudert die Bald-Mama in einem coolen Outfit über das Gewässer und macht dabei eine außerordentlich gute Figur. "Stolzer Kapitän", kommentiert die Freundin von Dustin Schöne ihren Beitrag.

Auch wenn Lena nicht viel über ihr baldiges Baby-Glück preisgibt – die Schönheit wirkt auf ihren Bildern so, als würde sie ihre Schwangerschaft in vollsten Zügen genießen. Den Bildern nach, fühlt sie sich dabei bei ihrem Freund Dustin total geborgen. Erst vor wenigen Wochen teilte sie ein niedliches Bild mit dem Vater ihres noch ungeborenen Kindes und betitelte dieses mit dem simplen Wort "Familie".

Instagram / lenagercke Lena Gercke im März 2020

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne



