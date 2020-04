Liam Payne (26) durchleidet schlimme Papa-Qualen! Seit mehr als drei Jahren ist der Musiker Vater: Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Cheryl Cole (36) hat der One Direction-Star den Sohn Bear (3). Doch wegen der aktuellen Krisenlage kann der Sänger den Kleinen derzeit nicht besuchen – und verpasste deshalb sogar Bears dritten Geburtstag! Wie schlecht es Liam mit dieser Situation geht, verriet der geknickte "For You"-Interpret nun in einem Interview!

"Es war furchtbar!", erklärte Liam am Freitagmorgen in einer Live-Schaltung bei Good Morning Britain. Die Entscheidung, seinen Nachwuchs an dessen Ehrentag nicht zu besuchen, sei sehr schwer für ihn gewesen – doch gemeinsam mit Cheryl habe er beschlossen, dass es die beste Lösung sei. "Ich habe aber viele Fotos und Videos bekommen. Wir haben ein bisschen gefacetimed – das war wirklich hart!", schilderte der Brite.

2016 hatten Liam und Cheryl ihre Beziehung öffentlich gemacht. Ein Jahr später folgte die Geburt ihres Söhnchens: "Er ist großartig und toll. Ich liebe ihn!", schwärmte der Songwriter damals. Knapp ein Jahr später trennte sich das Paar.

Anzeige

Instagram / liampayne Liam Payne mit seinem Sohn Bear 2017

Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Liam Payne, Dezember 2019

Anzeige

David Fisher/REX/Shutterstock Cheryl Cole und Liam Payne bei der Global Gift Gala in Paris im Mai 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de