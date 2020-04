Hat Paola Maria (26) Angst vor den Extra-Kilos? Vor ein paar Tagen ließ sie die Katze aus dem Sack: Die YouTuberin gab feierlich bekannt, zum zweiten Mal schwanger zu sein. Erst kürzlich präsentierte sie ihren wachsenden Bauch auf ihrem Social-Media-Account. Dass ein Kind unter dem Herzen auch immer das eine oder andere zusätzliche Pfündchen mit sich bringen kann, weiß Paola bereits aus ihrer Schwangerschaft mit Söhnchen Leonardo (1). Damals nahm sie rund 20 Kilogramm zu, die sie nach der Geburt fleißig wieder abtrainierte. Wie geht die Brünette mit dem Thema Gewichtszunahme beim zweiten Nachwuchs um?

Paola klärte ihre Community in einem ausführlichen YouTube-Video über die anderen Umstände auf: Die Fans bekamen im Vorfeld die Möglichkeit, ihr Fragen zu stellen. So wollte ein Follower wissen, ob die Beauty versuche, möglichst schlank zu bleiben: "Leute, glaubt ihr wirklich, dass ich das schaffen würde?!", lautete ihre erste Reaktion. Stressen will die 26-Jährige sich damit zumindest keinesfalls: "Ich weiß es nicht, ob ich wieder so extrem dick werde. Wenn ja, dann ist es halt so. Ich meine: Mein Gott, wie schlimm?!" Sie lasse die nächsten ganz besonderen Monate in puncto Zunahme einfach auf sich zukommen.

Aktuell befindet sich Paola in der 13. Schwangerschaftswoche. Auch wie es momentan um ihre Waagenanzeige steht, wollte sie ihren Supportern nicht vorenthalten. "Also bis jetzt habe ich nicht zugenommen, sondern eher abgenommen, was auch nicht gut ist", plauderte sie offen aus.

Defrance/ActionPress Paola Maria beim Beetique-Launch in Berlin im November 2018

Instagram / paola Paola Maria im November 2019

Instagram / paola Paola Maria im Januar 2020



