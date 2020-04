Florian Hausdorfer wagte vor wenigen Wochen ein überraschendes Makeover! Der ehemalige Bachelorette-Kandidat hatte während seiner Zeit in der Kuppelshow ein Markenzeichen, das zahlreiche Frauenherzen zum Schmelzen brachte: Seine Lockenpracht. Und genau von der musste er sich verabschieden, weil er eine Wette verloren hatte. Der Hottie aus Österreich trägt seine Haare jetzt raspelkurz. Promiflash verriet er nun, wie ihm sein neuer Look gefällt.

"Persönlich gefallen mir die langen Haare besser", gab Flo gegenüber Promiflash zu. Aber den ersten Schock habe er nach ein paar Tagen verdaut und sich mittlerweile an sein neues Spiegelbild gewöhnt. Außerdem würde er das Ganze positiv sehen, denn die kurzen Stoppeln hätten einen klaren Vorteil: "Ich benötige sehr wenig Zeit im Bad." In Sachen Styling bietet seine aktuelle Frisur schließlich nur wenige Optionen...

Im Gegensatz zu dem Blondschopf fanden viele Promiflash-Leser die Transformation gar nicht so übel! In einer Umfrage betonte zwar die Mehrheit von 54,5 Prozent der 488 Teilnehmer, dass sie die langen Haare bevorzugen würden. Aber immerhin waren 45,5 Prozent der Meinung, dass ihm der neue Look richtig gut steht.

Anzeige

Instagram / florianhausdorfer Florian Hausdorfer, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

privat Florian Hausdorfer, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / florianhausdorfer Florian Hausdorfer



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de