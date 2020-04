Na, für diese Bäuerin gehen die Männer in die Vollen! Für die nach Liebe suchende Landwirtin Vivien ist die Hofwoche bei Bauer sucht Frau International schon in vollem Gange: Drei Männer besuchen sie aktuell auf ihrer Geflügelfarm in Australien. Ihre Anwärter Rüdiger, Jörn und Sebastian versuchen nun das Herz der 38-Jährigen für sich zu gewinnen – und das mit allen Mitteln: Rüdiger zog Sebastian sogar ziemlich hinterhältig aus dem Flirt-Verkehr!

Der Konkurrenzkampf ist eröffnet! Während Jörn in den Genuss kam, ein wenig Zweisamkeit mit seiner Angebeteten zu verbringen, mussten Sebastian und Rüdiger währenddessen die Zeit totschlagen. Das brachte Rüdiger auf eine nicht ganz so faire Idee: Er sperrte seinen Pfälzer Konkurrenten kurzerhand in den Hühnerstall. Und damit Sebastian auch genau wusste, wie ihm geschah, kommentierte Rüdiger sein Handeln auch noch höflich: "Ich habe dich eingesperrt. Sebastian, ich mach jetzt die Tür von außen zu, wenn du raus möchtest, dann ruf mich einfach, ich bin draußen." Was sein Plan hinter der Aktion war? Klar: "Also das war für mich auf die Art: 'Ich sperre dich ein und lass dich verhungern, dass ich einen Konkurrenten weniger habe.'"

Und der eingesperrte Rivale? Der fand das Verhalten seines Mitstreiters alles andere als okay: "Ich fand das jetzt nicht so lustig", erklärte er im Interview. Rüdiger habe sich mit diesem Benehmen schlichtweg aufspielen wollen. "Ich stand da jetzt ein bisschen doof im Käfig drin und konnte nicht raus", erklärte er angefressen. Zum Glück wusste sich Sebastian aber selbst bestens zu helfen: "Aber ich habe mir da dann einfach ein Loch reingedrückt und habe es selbst aufgemacht. Das war mir zu blöd, ihn zu fragen."

Anzeige

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin Vivien aus Australien

Anzeige

TVNOW / Benno Kraehahn Inka Bause für "Bauer sucht Frau International"

Anzeige

TVNOW Landwirtin Vivi bei "Bauer sucht Frau International"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de