Kate Beckinsale (46) ist wieder total verliebt! Die "Underworld"-Darstellerin machte zuletzt mit ihrer rasanten Beziehung zu dem 20 Jahre jüngeren Schauspieler Pete Davidson (26) Schlagzeilen. Doch nach ihrer Trennung blieb die 46-Jährige nicht lange alleine: Derzeit turtelt sie mit dem 22-jährigen Rocker Goody Grace. Die beiden wurden bereits Händchen haltend und turtelnd bei einträchtigen Spaziergängen gesichtet. Viele Fans fragen sich angesichts Kates neuer Beziehung, ob sie denn mit einem so jungen Mann glücklich werden könne. Ein guter Bekannter der Schauspielerin gibt jetzt Entwarnung!

"Sein Alter ist kein Problem für sie. Das Alter ist auch nur eine Zahl", verriet ein Insider im Gespräch mit People. Die Brünette und der kanadische Musiker hätten viele gemeinsame Interessen und würden sich toll verstehen. "Sie daten sich schon seit Anfang des Jahres. Sie haben viel Spaß zusammen und Kate wirkt sehr glücklich", machte die Quelle deutlich. Wie stark ihre Verbindung wirklich ist, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Der Bekannte gab nämlich zudem an, dass sich die Turteltauben aktuell gemeinsam in der häuslichen Isolation befänden.

Ihre Zuneigung füreinander machen Kate und Goody auch über Social Media deutlich. Die beiden kommentieren mit süßen Smileys oder liebevollen Botschaften die neuesten Posts des jeweils anderen.

Getty Images Kate Beckinsale, Schauspielerin

MEGA Goody Grace und Kate Beckinsale

Getty Images Kate Beckinsale, Schauspielerin



