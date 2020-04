Dass es so anstrengend sein würde, damit hätten die beiden wohl nicht gerechnet! Aktuell verbringen Normalos wie Promis die meiste Zeit in den eigenen vier Wänden – so auch der ehemalige Skifahrer Bode Miller (42) und seine Ehefrau Morgan (33). Doch das Ehepaar muss dabei eine ziemlich große Rasselbande bei Laune halten. Vier gemeinsame Kinder und zwei Kids aus Bodes früherer Beziehung lassen den beiden keine ruhige Minute!

Ihre drei jüngsten Sprösslinge, die Zwillinge Asher und Aksel sowie ihr einjähriger Sohn Easton halten die beiden ordentlich auf Trab. "Drei unterschiedliche Schulklassen mit drei Babys zu unterrichten ist nun wirklich nicht etwas, was ich mir jemals in meinem Leben hätte vorstellen können", erzählt Morgan in einem Livestream der Today Show. Denn neben den Jüngsten wollen auch Sohnemann Nash (5) und die ältesten Kids, Tochter Neesy (12) und Sohn Samuel (7), die volle Aufmerksamkeit ihrer Eltern.

"Aber alle bei uns zu haben, lässt uns wirklich kreativ werden. Vor allem, wie die Älteren den Jüngeren helfen. Es ist wirklich ein Segen für uns, aber manchmal auch sehr schwierig", erzählt die Familienmutter weiter. Ein munteres Miteinander haben sich die Millers zwar immer gewünscht, bloß nicht alles auf einmal unbedingt.

Instagram / millerbode Bode Miller mit seinen drei Kindern

Instagram / morganebeck Morgan und Bode Miller

Getty Images Bode und Morgan Miller 2015

