Schiebt sie etwa Body-Frust nach den Schwanger-Gerüchten? Nein, nicht Kourtney Kardashian (41)! Vor gut einer Woche hatte die Reality-TV-Bekanntheit für süße Spekulationen gesorgt: Wegen eines Fotos, auf dem ihr Bauch angeblich gewölbter wirkte, vermuteten einige Fans, die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin erwarte ihr viertes Kind. Die Mußmaßungen wegen ihrer vermeintlichen Extra-Kilos nahm die 41-Jährige ihren Followern jedoch nicht übel!

In einem Instagram-Livestream spricht die ältere Schwester von Kim Kardashian (39) nun über die Babybauch-Vermutungen ihrer Bewunderer: "Ich hätte es mir auch zu Herzen nehmen können, nach dem Motto: 'Oh mein Gott, sehe ich wirklich schwanger aus?' Aber ich war schon dreimal schwanger – ich weiß, wie mein Körper aussieht, wenn ich schwanger bin!" Deswegen habe sie sich auf die positiven Kommentare unter dem Bild fokussiert. "Ich denke, es wird einfach zu viel an jedem kritisiert!"

Doch nicht nur das vermeintliche Babybauch-Bild hatte Kourtneys Community munkeln lassen, die dreifache Mutter sei erneut schwanger. Auch die Tatsache, dass es in der neuen KUWTK-Staffel um das Thema Babys geht, verstärkte die Annahme. Zudem hat die Ex von Scott Disick (36) die Gerüchte bisher nicht eindeutig dementiert.

Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-Star

Getty Images Kourtney Kardashian im November 2019

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im April 2020



