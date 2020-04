Entspannt, entspannter, Olivia Benson! Fans von Taylor Swift (30) wissen, dass die Sängerin nicht nur eine supererfolgreiche Musikkarriere vorzuweisen hat, sondern auch ein Herz für Katzen! Genauer gesagt: Die seltenen Scottish Fold Edelkätzchen namens Benjamin Button, Meredith und Olivia Benson. Letztere ist es auch, die in einem neuen Schnappschuss ganz prominent zeigt, wie gut es ihr bei ihrem Frauchen ergeht.

Die "Look what you made me do"-Hitmacherin teilte auf ihrem Instagram-Account ein Foto von ihrer treuen Wegbegleiterin. Darauf zu sehen ist der Vierbeiner, wie er tiefenentspannt und fast gelangweilt in die Kamera blickt. Halb auf dem Rücken auf einer Couch liegend, posiert die weiße Fellnase für das Bild. Die stolze Katzenmama kommentiert das Foto humorvoll mit: "So zeigt sich Captain Olivia Benson, wenn sie nicht im Dienst ist." Wahrscheinlich spielt die Sängerin damit auf die Haltung des kuscheligen Haustieres an, weil es sich wie der absolute Chef des Hauses präsentiert.

Nicht nur Olivia ist mittlerweile schon eine kleine Berühmtheit, sondern auch T-Swifts andere Fellkugel Meredith. Die beiden hatten sogar schon einen Auftritt im Marvel-Superheldenfilm Deadpool 2. Dort waren die zwei Stubentiger auf einem T-Shirt zu sehen, das Ryan Reynolds (43) Charakter Wade Wilson in einer Szene anhatte.

Anzeige

Instagram / taylorswift Taylor Swift und ihre Katze im November 2017

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei der "Cats"-Premiere in NYC im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Ein Fan verkleidet als Deadpool auf der Comic-Con in NYC im Oktober 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de