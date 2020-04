Hinter Laura Müller (19) liegt eine extrem spannende Woche! Die Brünette sahnte am vergangenen Freitag nicht nur ordentlich Punkte bei der Let's Dance-Jury ab und kam entsprechend eine Runde weiter. Viel wichtiger und aufregender: Nach zahlreichen Spekulationen hielt Michael Wendler (47) tatsächlich um ihre Hand an! Was ihr Tanzpartner Christian Polanc (41) über den Antrag und über Lauras Tanzleistung denkt, verrät er jetzt...

Im Anschluss an die vergangene Show plaudert der Profi offen über die Verlobung seines Schützlings. "Laura hat tatsächlich 'Ja' gesagt. Ich freue mich total für sie. Ich sehe, die beiden haben sich wirklich ganz doll lieb. Was auch immer man darüber denkt – die beiden haben sich einfach gefunden", schwärmt Christian im Exclusiv-Spezial. Dazu, ob die Liebes-News Laura besonders beflügelt hatte und sie deshalb auf dem Parkett ordentlich ablieferte, hat der 41-Jährige auch eine Meinung: "Ach, ich glaube, sie hat sich einfach riesig gefreut. Also wenn eine Frau von ihrem Traummann einen Antrag bekommt, dann ist sie eben glücklich."

Was auch immer Laura motiviert hat, der Knoten bei "Let's Dance" scheint endgültig geplatzt zu sein. "Ich hatte Gänsehaut. Du hast das so fein gemacht. Der richtige Ausdruck, die richtige Körperhaltung. Ich gebe zu, das war dein bester Tanz bis jetzt", lobte Motsi Mabuse (39) den Tango der 19-Jährigen. Insgesamt gab es 26 Punkte für die Performance.

TVNOW / Stefan Gregorowius Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller bei ihrer Verlobung

TVNOW / Stefan Gregorowius Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance"



