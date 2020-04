Arnold Schwarzenegger (72) vertreibt unschöne Gedanken offenbar mit einer Sporteinheit mit seinen Liebsten! Der ehemalige Bodybuilder ist wie viele andere auch aufgrund der aktuellen Situation hauptsächlich daheim. Langeweile? Bei ihm Fehlanzeige – beispielsweise beschäftigt er sich mit Familien-Putz-Einheiten oder niedlichen Kuschel-Sessions mit eigenem Mini-Pferd und -Esel. Trotz allem scheinen immer noch sportliche Aktivitäten für den Ex-Politiker von großer Bedeutung zu sein. Er zeigt sich extrem oft beim Radfahren – aktuell in netter Begleitung!

Am Sonntag schwang sich der Schauspieler nämlich nicht alleine auf sein Gefährt, um eine Runde durch Los Angeles zu drehen – seine Partnerin Heather Milligan leistete ihm dabei Gesellschaft. Die Blondine ist bereits seit fünf Jahren an der Seite des "Terminator"-Stars – und ganze 27 Jahre jünger! Trotz des Altersunterschieds kann Arnie in Sachen Sport niemand so schnell etwas vormachen: Denn Heather hatte Mühe, den rasanten Schwarzenegger auf dem Rad einzuholen. Ebenfalls bei der sonnigen Radtour am Start: Der frühere Mr. Universum Ralf Möller (61) – er und Arnie sind seit Jahren enge Freunde und oft zusammen unterwegs.

Arnie und Ralf kennen sich seit über 35 Jahren und trainieren nicht nur gemeinsam im Fitnessstudio. Die beiden standen sich in zahlreichen Lebenslagen zur Seite – egal ob beruflich oder privat.

Arnold Schwarzenegger und Heather Milligan

Heather Milligan und Ralf Möller

Arnold Schwarzenegger und Ralf Möller auf Fahrrädern im November 2019



