Mateo Glotz und Michelle Daniaux sehen langsam ein, dass ihre Beziehung keine Zukunft mehr hat! In der achten Folge von Temptation Island wurde dem Paar so einiges klar. Nachdem die Blondine gesehen hat, wie abwertend ihr Freund über ihre Partnerschaft spricht, muss sie sich auch noch von Single-Mann und Frauenversteher Eugen Lopez ins Gewissen reden lassen: Der Fitness-Fan ist sicher, dass Mateo und Michelle schon lange nur noch aus Gewohnheit zusammen sind!

Währen der achten Ausgabe der Fremdflirtshow bekamen die vergebenen Kandidaten einmal mehr Szenen ihrer Partner auf dem Flachbildschirm in der Villa zu sehen. Bei den Damen erwischte es Michelle: Sie musste sich einen langen Monolog ihres Freundes anhören, wie er negativ über ihre Partnerschaft herzog. "Auf jeden Fall sind wir jung zusammengekommen und ich denke mir auch auf jeden Fall, dass sie sich nicht ausgelebt hat. Ich war halt seit Anfang an nicht der Überzeugung, dass das hält, weil sie sich nicht ausgelebt hat", hörte man den Lockenschopf erklären. Michelle sei immer die eifersüchtige in der Beziehung gewesen und habe auch deswegen zu viel geklammert. Die Österreicherin reagierte erbost auf die Aussagen ihres Noch-Freundes: "Ich bin richtig wütend, dass er im Fernsehen so schlecht über die Beziehung redet!"

Doch ein Single-Mann kann die Diskussion gar nicht mehr verstehen – Eugen! Für ihn ist schon lange und vor allem nach den Aussagen Mateos klar, dass dieser Drops gelutscht ist: "Das, was er sagt, er hat recht! Ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen oder verteidigen, aber das, was er sagt, ist zu hundert Prozent richtig. Er hat es auf den Punkt gebracht. Ihr seid nur noch zusammen, weil ihr euch aneinander gewöhnt habt, das wars. Das Ding ist durch.", schloss er ab. Daraufhin konnte auch Michelle nur noch erschöpft nickend zustimmen. Ob damit die Partnerschaft von Mateo und Michelle besiegelt ist?

