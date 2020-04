Kuschelalarm bei Brooklyn Beckham (21) und Nicola Peltz (25)! Seit vergangenem Herbst sind der Sohn von Victoria (46) und David Beckham (44) und die Schauspielerin ein Paar. Zwar ist Nicola nicht die erste Frau an Brooklyns Seite, mit ihr scheint es aber etwas ganz Besonderes zu sein. Gerade erst schwor er seiner Freundin in einem Post die ewige Liebe. Nun legt Nicola mit neuen Turtel-Pics nach – und beweist damit: Die beiden Verliebten bekommen einfach nicht genug voneinander!

Auf Instagram veröffentlichte die "Bates Motel"-Darstellerin sogar eine ganze Reihe von Bildern mit ihrem Liebsten. Auf den Aufnahmen, die kurz nacheinander geschossen wurden, schmiegen Nicola und Brooklyn sich ganz eng aneinander und genießen in dieser Position die warmen Sonnenstrahlen. Während die 25-Jährige ein luftiges Outfit trägt, verzichtet der Beckham-Spross auf ein Oberteil und hat stattdessen nur eine enge Unterhose an.

Mit zahlreichen Likes und Kommentaren brachten die Fans ihre Freude über die Bilderreihe zum Ausdruck. Und auch Brooklyn selbst schien der Anblick so sehr in Euphorie zu versetzen, dass er gleich zweimal auf den Beitrag reagierte. Nachdem der 21-Jährige "Mein Engel" schrieb, schob er "Ich liebe dich so sehr" in einem weiteren Kommentar hinterher.

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Februar 2020

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im April 2020

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im März 2020



